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Група нардепів на чолі з Дубінським просить КСУ визнати призначення Ситника неконституційним

Середа, 20 травня 2020, 17:33
Група нардепів на чолі з Дубінським просить КСУ визнати призначення Ситника неконституційним

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще пів сотні народних обранців просять Конституційний суд визнати призначення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника неконституційним.

Джерело: пресслужба Конституційного суду

Деталі: Зокрема, Дубінський, який раніше працював на олігарха Ігоря Коломойського, намагається довести у КСУ, що указ про призначення Ситника був неконституційним.

У поданні нардепів йдеться про те, що питання про призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.

Дослівно подання: "Посаду директора НАБУ не віднесено Основним законом до посад, призначення на які здійснюється президентом України". 

Зокрема, нардепи зазначають, що указ "не відповідає вимогам ч.4 ст. 5, ч.2 ст.6, ч.2 ст.8, ч.2 ст. 19, пункту 31 ч.1 ст.106" Конституції України.

Також автори подання нагадують, що КСУ 16 грудня 2019 року не схвалив зміни до Конституції, які мали закріпити право президента призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР.

Представляти інтереси нардепів у конституційному поданні вибрали Дубінського. Нардепи просять визнати подання невідкладним.

Порошенко призначив Ситника 16 квітня 2015 року.

Що було раніше: 1 травня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро рухається до оголошення підозр у справі Приватбанку, очільником якого до націоналізації був Коломойський.

 
 
 

Нагадаємо: 

  • В кінці квітня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати законопроєкт, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
  • 20 травня законопроєкт включили до порядку денного Ради.

Українська правда

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Теми: СитникНАБУДубінськийКонституціясуд
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