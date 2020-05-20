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Група нардепів на чолі з Дубінським просить КСУ визнати призначення Ситника неконституційним

Середа, 20 травня 2020, 17:33

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще пів сотні народних обранців просять Конституційний суд визнати призначення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника неконституційним.

Джерело: пресслужба Конституційного суду

Деталі: Зокрема, Дубінський, який раніше працював на олігарха Ігоря Коломойського, намагається довести у КСУ, що указ про призначення Ситника був неконституційним.

У поданні нардепів йдеться про те, що питання про призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.

Дослівно подання: "Посаду директора НАБУ не віднесено Основним законом до посад, призначення на які здійснюється президентом України". 

Зокрема, нардепи зазначають, що указ "не відповідає вимогам ч.4 ст. 5, ч.2 ст.6, ч.2 ст.8, ч.2 ст. 19, пункту 31 ч.1 ст.106" Конституції України.

Також автори подання нагадують, що КСУ 16 грудня 2019 року не схвалив про зміни до Конституції, які мали закріпити право президента призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР.

Представляти інтереси нардепів у конституційному поданні вибрали Дубінського. Нардепи просять визнати подання невідкладним.

Порошенко призначив Ситника 16 квітня 2015 року.

 
 
 

Доповнюється...

Українська правда
Теми: СитникНАБУДубінськийКонституціясуд


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