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Дубинский просит КСУ признать назначение Сытника неконституционным

Среда, 20 мая 2020, 17:33

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.

Источник: пресс-служба Конституционного суда

Детали: В частности, Дубинский, ранее работавший на олигарха Игоря Коломойского, пытается доказать в КСУ, что указ о назначении Сытника был неконституционным.

В представлении нардепов говорится, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.

Дословно представление: "Должность директора НАБУ не отнесена Основным законом к должностям, назначение на которые осуществляется президентом Украины".

 
 
 

Дополняется...

Украинская правда
Темы: СытникНАБУДубинскийКонституциясуд


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