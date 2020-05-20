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Дубинский просит КСУ признать назначение Сытника неконституционным

Среда, 20 мая 2020, 17:33
Дубинский просит КСУ признать назначение Сытника неконституционным

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.

Источник: пресс-служба Конституционного суда

Детали: В частности, Дубинский, ранее работавший на олигарха Игоря Коломойского, пытается доказать в КСУ, что указ о назначении Сытника был неконституционным.

В представлении нардепов говорится, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.

Дословно представление: "Должность директора НАБУ не отнесена Основным законом к должностям, назначение на которые осуществляется президентом Украины".

В частности, нардепы отмечают, что указ "не соответствует требованиям ч.4 ст.5, ч.2 ст.6, ч.2 ст.8, ч.2 ст.19, пункта 31 ч.1 ст.106" Конституции Украины.

Также авторы представления напоминают, что КСУ 16 декабря 2019 года не одобрил изменениях в Конституцию, которые должны были закрепить право президента назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Представлять интересы нардепов в конституционном представлении выбрали Дубинского. Нардепы просят признать представление неотложным.

Порошенко назначил Сытника 16 апреля 2015 года.

Что было раньше: 1 мая директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка, главой которого до национализации был Коломойский.

 
 
 

Напомним:

  • В конце апреля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который позволит уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
  • 20 мая законопроект включили в повестку дня Рады.

Украинская правда

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Темы: СытникНАБУДубинскийКонституциясуд
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