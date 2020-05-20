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Україна скликає позачергове засідання ТКГ через брехню про ЗСУ

Середа, 20 травня 2020, 19:42

Українська сторона скликає позачергове засідання групи з безпеки в ТКГ щодо неправдивого звинувачення Збройних сил України в нібито обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на непідконтрольних територіях Луганської області.

Джерело: Перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Резнікова: "З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціює проведення в невідкладному порядку консультацій робочої групи з питань безпеки ТКГ в режимі відеоконференції".

Деталі: За його словами, українська сторона звернулася до спеціального представника голови ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау з проханням поінформувати представника делегації РФ Бориса Гризлова про цю ініціативу.

Резніков наголошує, що інформація про нібито обстріл не відповідає дійсності, має провокаційний характер та є абсолютно безпідставною.

Це звернення було підписане головою української делегації в ТКГ Леонідом Кучмою та направлене в ОБСЄ.

Передісторія: очільник так званої "ЛНР" Леонід Пасічник звинуватив ЗСУ в обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури в ОРЛО та пригрозив "відсунути лінію розмежування".

Теми: ДонбасОБСЄЗбройні силибойові дії


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