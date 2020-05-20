Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за лжи о ВСУ

Украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ по поводу ложного обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.

Источник: Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Резникова: "С целью обсуждения сложившейся ситуации, украинская сторона инициирует проведение в неотложном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции".

Детали: По его словам, украинская сторона обратилась к специальному представителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова об этой инициативе.

Резников отмечает, что информация о якобы обстреле не соответствует действительности, носит провокационный характер и является абсолютно безосновательной.

Это обращение было подписано председателем украинской делегации в ТКГ Леонидом Кучмой и направлено в ОБСЕ.

Предыстория: глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник обвинил ВСУ в обстреле объектов энергетической инфраструктуры в ОРЛО и пригрозил "отодвинуть линию размежевания".