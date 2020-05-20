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Супрун каже, що Єрмак запрошував її до Національної ради реформ

Середа, 20 травня 2020, 20:39
Супрун каже, що Єрмак запрошував її до Національної ради реформ

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун зазначила, що голова Офісу президента Андрій Єрмак від імені президента запропонував їй долучитися до Національної ради реформ.

Джерело: Супрун у Facebook

Прямя мова Супрун: Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і начебто президента також), аби я долучилася до Національної ради реформ.

Деталі: На її запитання щодо планів реформ, структуру, функціоналу та повноважень комітету в ОП не відповіли.

На запитання про загрозу дублювання функціоналу уряду та міністерств й майже гарантованих конфліктів відповіді також не було.

За 10 хв зустрічі, розповідає Супрун, Єрмак відлучився "для телефонної розмови" і більше не повернувся.

Ексочільниця МОЗ вважає, що цю зустріч влаштували "для галочки", а в реальності не було ніякої пропозиції: "Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла".

На її думку, 20 травня президент на пресконференції вкотре "наговорив безліч дурні й брехні про медичну реформу" та фантастики про нібито ефективну протидію COVID-19 урядом.

Українська правда

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Теми: СупрунАндрій Єрмак
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