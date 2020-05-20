Все разделы
Укр / Рус

Супрун говорит, что Ермак приглашал ее в Национальный совет реформ

Среда, 20 мая 2020, 20:39

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун отметила, что глава Офиса президента Андрей Ермак от имени президента предложил ей присоединиться к Национальному совету реформ.

Источник: Супрун в Facebook

Прямая речь Супрун: Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ.

Детали: На ее вопрос о планах реформ, структуре, функционале и полномочиях комитета в ОП не ответил.

На вопрос об угрозе дублирования функционала правительства и почти гарантированных конфликтов ответа не было.

За 10 мин встречи, рассказывает Супрун, Ермак отлучился "для телефонного разговора" и больше не вернулся.

Экс-глава Минздрава считает, что эту встречу устроили "для галочки", а в реальности не было никакого предложения: "Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела".

По ее мнению, 20 мая президент на пресс конференции в очередной раз "наговорил множество глупостей и лжи о медицинской реформе" и фантастики о якобы эффективном противодействие COVID-19 правительством.

Украинская правда
Темы: СупрунАндрей Ермак


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за лжи о ВСУ

Украинская "Мрия" перевезла некачественные китайские респираторы в Польшу – СМИ

Признание в госизмене и диверсиях: правоохранители определили, что ценного в интервью Поклонской и Гиркина

ВидеоПорошенко отреагировал на "пленки Деркача": виноваты Коломойский и Офис Зеленского

В команде Байдена "пленки Деркача" назвали дыркой от бублика

Кабмин разрешил открывать метро с 25 мая, но есть условия

Все главные новости...
Супрун
Супрун - Степанову: Обещанных врачам денег вы не найдете, но есть другой план
Супрун, Притула и Соколова больше всех влияют на молодежь в Facebook – IREX
Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун
Последние новости
20:39
Супрун говорит, что Ермак приглашал ее в Национальный совет реформ
20:20
Трамп вернулся к идее провести очный саммит G7
20:07
В трех областях Украины не смягчат карантин
19:50
Соглашение с МВФ: Минфин ожидает подписания до конца мая и первого транша в 1,9 миллиарда долларов
19:46
инфографикаКарантин: в Минздраве объяснили, при каких условиях люди могут работать в офисах
19:42
Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за лжи о ВСУ
19:27
Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии выход из карантина и транш в 500 млн евро
19:11
Украинская "Мрия" перевезла некачественные китайские респираторы в Польшу – СМИ
19:07
Столичные пляжи планируют открыть 1 июня
18:55
Кабмин утвердил план внедрения е-системы в строительстве, новый реестр запустят в июне
Все новости...