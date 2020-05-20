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Супрун говорит, что Ермак приглашал ее в Национальный совет реформ

Среда, 20 мая 2020, 20:39
Супрун говорит, что Ермак приглашал ее в Национальный совет реформ

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун отметила, что глава Офиса президента Андрей Ермак от имени президента предложил ей присоединиться к Национальному совету реформ.

Источник: Супрун в Facebook

Прямая речь Супрун: Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ.

Детали: На ее вопрос о планах реформ, структуре, функционале и полномочиях комитета в ОП не ответил.

На вопрос об угрозе дублирования функционала правительства и почти гарантированных конфликтов ответа не было.

За 10 мин встречи, рассказывает Супрун, Ермак отлучился "для телефонного разговора" и больше не вернулся.

Экс-глава Минздрава считает, что эту встречу устроили "для галочки", а в реальности не было никакого предложения: "Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела".

По ее мнению, 20 мая президент на пресс конференции в очередной раз "наговорил множество глупостей и лжи о медицинской реформе" и фантастики о якобы эффективном противодействие COVID-19 правительством.

Украинская правда

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Темы: СупрунАндрей Ермак
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