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Снайпер окупантів поранив українського бійця

Середа, 20 травня 2020, 23:11
Снайпер окупантів поранив українського бійця

20 травня російсько-окупаційні снайпери обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Мар’їнка.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав поранення. Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний".

Деталі: У штабі зазначають, що українські військові у відповідь відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються.

Це вже другий поранений протягом середи.

Нагадаємо: 20 травня окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення.

Українська правда
Теми: Донбасокупаціябойові діїООС
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