Снайпер окупантів поранив українського бійця
Середа, 20 травня 2020, 23:11
20 травня російсько-окупаційні снайпери обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Мар’їнка.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав поранення. Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний".
Деталі: У штабі зазначають, що українські військові у відповідь відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються.
Це вже другий поранений протягом середи.
Нагадаємо: 20 травня окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення.
Українська правда