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Снайпер оккупантов ранил украинского воина

Среда, 20 мая 2020, 23:11

20 мая российско-оккупационные снайперы обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил ранение. Воина доставили в медицинское учреждение и оперативно оказана квалифицированную помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное".

Детали: В штабе отмечают, что украинские военные в ответ открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

Это уже второй ранен в течение среды.

Напомним: 20 мая оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения.

Украинская правда
Темы: Донбассоккупациябоевые действияООС


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