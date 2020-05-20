Снайпер оккупантов ранил украинского воина
Среда, 20 мая 2020, 23:11
20 мая российско-оккупационные снайперы обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил ранение. Воина доставили в медицинское учреждение и оперативно оказана квалифицированную помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное".
Детали: В штабе отмечают, что украинские военные в ответ открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.
Это уже второй ранен в течение среды.
Напомним: 20 мая оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения.
Украинская правда