В МОН назвали дати іспитів ЗНО-2020
Середа, 20 травня 2020, 23:59
У Міністерстві освіти та науки назвали дати проведення Зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.
Джерело: пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.
Деталі: Тестування з:
- математики – 25 червня;
- української мови та літератури – 30 червня;
- з фізики – 2 липня;
- з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня;
- з англійської мови – 7 липня;
- з історії України – 9 липня;
- з біології – 13 липня;
- з географії – 15 липня;
- з хімії – 17 липня.
Нагадаємо: на початку травня стало відомо, що навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно.
Українська правда