В МОН назвали дати іспитів ЗНО-2020

У Міністерстві освіти та науки назвали дати проведення Зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Джерело: пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Деталі: Тестування з:

математики – 25 червня;

української мови та літератури – 30 червня;

з фізики – 2 липня;

з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня;

з англійської мови – 7 липня;

з історії України – 9 липня;

з біології – 13 липня;

з географії – 15 липня;

з хімії – 17 липня.

Нагадаємо: на початку травня стало відомо, що навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно.