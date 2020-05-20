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В МОН назвали дати іспитів ЗНО-2020

Середа, 20 травня 2020, 23:59

У Міністерстві освіти та науки назвали дати проведення Зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Джерело: пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Деталі: Тестування з:

  • математики – 25 червня;
  • української мови та літератури – 30 червня;
  • з фізики – 2 липня;
  • з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня;
  • з англійської мови – 7 липня;
  • з історії України – 9 липня;
  • з біології – 13 липня;
  • з географії – 15 липня;
  • з хімії – 17 липня.

Нагадаємо: на початку травня стало відомо, що навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно.

Українська правда
Теми: Міносвітидіти


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