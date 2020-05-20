Все разделы
Укр / Рус

В МОН назвали даты экзаменов ВНО-2020

Среда, 20 мая 2020, 23:59

В Министерстве образования и науки назвали даты проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Источник: пресс служба Украинского центра оценивания качества образования.

Детали: Тестирование с:

  • математики – 25 июня;
  • украинского языка и литературы – 30 июня;
  • по физике – 2 июля;
  • с испанского, немецкого, французского языков – 6 июля;
  • по английскому языку – 7 июля;
  • по истории Украины – 9 июля;
  • по биологии – 13 июля;
  • по географии – 15 июля;
  • по химии – 17 июля.

Напомним: в начале мая стало известно, что учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

Украинская правда
Темы: Минобразованиядети


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за лжи о ВСУ

Украинская "Мрия" перевезла некачественные китайские респираторы в Польшу – СМИ

Признание в госизмене и диверсиях: правоохранители определили, что ценного в интервью Поклонской и Гиркина

ВидеоПорошенко отреагировал на "пленки Деркача": виноваты Коломойский и Офис Зеленского

В команде Байдена "пленки Деркача" назвали дыркой от бублика

Кабмин разрешил открывать метро с 25 мая, но есть условия

Все главные новости...
Минобразования
Украинские полярники наконец-то отправились домой: ожидают на следующей неделе
Абитуриенты с оккупированных территорий могут упрощенно поступить почти в 100 вузов
Онлайн-школа: урок о российской агрессии заменили на видео с Усиком
Последние новости
23:59
В МОН назвали даты экзаменов ВНО-2020
23:36
В мире насчитали 5 млн заражений COVID-19, из них 2 – выздоровели
23:11
Снайпер оккупантов ранил украинского воина
22:59
Новости экономики: Зеленский, "адаптивный" карантин, открытие метро
22:47
ВОЗ зафиксировала рекордное количество заражений COVID-19 за сутки
22:31
МИД возмущен попытками вмешательства Болгарии во внутренние дела Украины
22:08
МИД 22 мая обратится к Морскому трибуналу по поводу компенсации за захват моряков
21:47
инфографикаВ 2019 году количество IT-ФОПов выросло на 22%
21:35
Новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, ослабление карантина
21:26
Коронавирус преодолела 90-летняя пациентка с Тернопольской области
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!