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В МОН назвали даты экзаменов ВНО-2020

Среда, 20 мая 2020, 23:59
В МОН назвали даты экзаменов ВНО-2020

В Министерстве образования и науки назвали даты проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Источник: пресс служба Украинского центра оценивания качества образования.

Детали: Тестирование с:

  • математики – 25 июня;
  • украинского языка и литературы – 30 июня;
  • по физике – 2 июля;
  • с испанского, немецкого, французского языков – 6 июля;
  • по английскому языку – 7 июля;
  • по истории Украины – 9 июля;
  • по биологии – 13 июля;
  • по географии – 15 июля;
  • по химии – 17 июля.

Напомним: в начале мая стало известно, что учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

Украинская правда

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Темы: Минобразованиядети
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