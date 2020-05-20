В МОН назвали даты экзаменов ВНО-2020
Среда, 20 мая 2020, 23:59
В Министерстве образования и науки назвали даты проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.
Источник: пресс служба Украинского центра оценивания качества образования.
Детали: Тестирование с:
- математики – 25 июня;
- украинского языка и литературы – 30 июня;
- по физике – 2 июля;
- с испанского, немецкого, французского языков – 6 июля;
- по английскому языку – 7 июля;
- по истории Украины – 9 июля;
- по биологии – 13 июля;
- по географии – 15 июля;
- по химии – 17 июля.
Напомним: в начале мая стало известно, что учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.
Украинская правда