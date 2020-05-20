В МОН назвали даты экзаменов ВНО-2020

В Министерстве образования и науки назвали даты проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Источник: пресс служба Украинского центра оценивания качества образования.

Детали: Тестирование с:

математики – 25 июня;

украинского языка и литературы – 30 июня;

по физике – 2 июля;

с испанского, немецкого, французского языков – 6 июля;

по английскому языку – 7 июля;

по истории Украины – 9 июля;

по биологии – 13 июля;

по географии – 15 июля;

по химии – 17 июля.

Напомним: в начале мая стало известно, что учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.