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На Буковині виявили ще 46 хворих на COVID-19: послаблювати карантин не будуть

Четвер, 21 травня 2020, 00:15
На Буковині виявили ще 46 хворих на COVID-19: послаблювати карантин не будуть

У середу, 20 травня, у Чернівецькій області підтвердили 46 нових випадків коронавірусу. Така кількість випадків не дає змогу місцевій владі перейти до наступного етапу послаблення карантину.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Проте маємо також 46 нових випадків COVID-19 в області. Лабораторний центр дослідив сьогодні, 20 травня, 584 нових зразки.

Відтак, переходити на наступний етап послаблення карантинних заходів нам поки що рано".

Деталі: Цього ж дня ще 18 мешканців області вилікувались від захворювання. 

Загалом на Буковині від першого встановленого випадку загальна чисельність інфікованих складає 2842 особи. 

Що передувало: За минулу добу на COVID-19  в Україні захворіли 354 особи, 16 осіб померли, одужали 323 людини. 

За весь час пандемії захворіли 19 230 осіб, з них 1 376 дітей і 3 757 медпрацівників. Загалом одужали 5 955 осіб, а летальних випадків 564.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Чернівецька областькарантинкоронавірус
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