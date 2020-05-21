На Буковині виявили ще 46 хворих на COVID-19: послаблювати карантин не будуть
У середу, 20 травня, у Чернівецькій області підтвердили 46 нових випадків коронавірусу. Така кількість випадків не дає змогу місцевій владі перейти до наступного етапу послаблення карантину.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова: "Проте маємо також 46 нових випадків COVID-19 в області. Лабораторний центр дослідив сьогодні, 20 травня, 584 нових зразки.
Відтак, переходити на наступний етап послаблення карантинних заходів нам поки що рано".
Деталі: Цього ж дня ще 18 мешканців області вилікувались від захворювання.
Загалом на Буковині від першого встановленого випадку загальна чисельність інфікованих складає 2842 особи.
Що передувало: За минулу добу на COVID-19 в Україні захворіли 354 особи, 16 осіб померли, одужали 323 людини.
За весь час пандемії захворіли 19 230 осіб, з них 1 376 дітей і 3 757 медпрацівників. Загалом одужали 5 955 осіб, а летальних випадків 564.
Нагадаємо:
- З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин, у регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.