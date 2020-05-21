На Буковине обнаружили еще 46 больных COVID-19: ослаблять карантин не будут

В среду, 20 мая, в Черновицкой области подтвердили 46 новых случаев коронавируса. Такое количество случаев не позволяет местной власти перейти к следующему этапу ослабления карантина.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Однако есть также 46 новых случаев COVID-19 в области. Лабораторный центр исследовал сегодня, 20 мая, 584 новых образцов.

Поэтому, переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока рано".

Детали: В этот же день еще 18 жителей области вылечились от заболевания.

В целом на Буковине от первого установленного случае общая численность инфицированных составляет 2842 человека.

Что предшествовало: За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 354 человека, 16 человек умерли, выздоровели 323 человека. Всего за все время пандемии заболели 19 230 человек, из них 1 376 детей и 3 757 медработников. В общем выздоровели 5 955 человек, а летальных случаев 564.

Напомним: