В Украине новых случаев COVID-19 чуть ли не вдвое больше, чем выздоровевших

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в Украине подтвердили у 476 человек, 15 пациентов умерли, а 272 выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге с аэродрома перед вылетом в Черновицкую область

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболели 476 человек, из них 29 детей и 76 медработников. Были госпитализированы 115 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев. Выздоровели 272 человека.

Всего за все время пандемии заболели 19 706 человек. Из них 1405 детей и 3833 медработника. В целом выздоровели 6 227 человек, а летальных случаев – 579".

Детали: По словам Степанова, 20 мая было совершено "рекордное количество исследований методом ПЦР – 9 361".

За последние сутки больше всего новых случаев зафиксировано в Ровенской области (70), Киевской (55), Черновицкой (46) и в городе Киев (65).

Напомним: 13 мая в Украине впервые количество выздоровевших было больше количества новых больных за сутки: зафиксировали 422 новых случая коронавируса, 17 человек умерли, 427 человек выздоровели.

18 мая был второй такой результат: обнаружили 260 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 13 больных, выздоровели 356 пациентов.

19 мая COVID-19 в Украине заболели 354 человека, 16 человек умерли, выздоровели 323 человека.