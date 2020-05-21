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Олимпийские игры в Токио могут отменить в 2021 году – МОК

Четверг, 21 мая 2020, 11:45

Олимпийские игры в Токио могут отменить, если они не пройдут в 2021 году, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Источник: ВВС

Детали: Президент МОК сказал, что понимает, почему перенесенные игры в Токио 2020 должны быть отменены, если они не смогут состояться следующим летом.

Местные организаторы заявили, что не имеют резервного плана после переноса мероприятия на год из-за коронавирусного кризиса.

Прямая речь Баха: "Вы не можете навсегда трудоустроить от 3000 до 5000 человек в оргкомитете. Нельзя, чтобы спортсмены оказались в неопределенности".

Этому предшествовало: Глава организационного комитета Токио-2020 Иосиро Мори заявлял, что отложенная на 2021 Олимпиада в Токио может не состоятся и через год, если пандемию COVID-19 не удастся преодолеть до того времени.

Предыстория:

  • "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 – несмотря на все приготовления.
  • В 1940 году "Олимпиада" в Токио была отменена из-за войны.

Темы: ОлимпиадаспорткоронавирусЯпония


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