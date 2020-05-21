Зеленський обіцяє постійні перевірки, поки всі лікарі не отримають надбавки

Президент Володимир Зеленський заявляє, що проводитиме постійні перевірки фінансування лікарень, доки всі медики, які борються з коронавірусом, не отримають надбавки до зарплати.

Джерело: Офіс президента за результатами наради 21 травня

Пряма мова: "З квітневими надбавками не повинно бути такої затримки, як з березневими. Радий, що відсоток укладених угод серйозно зріс. Однак перевірятиму постійно, допоки надбавки не надійдуть всім лікарям. Сьогодні медики – це наші герої".

Деталі: Повідомляється, що наразі майже 80% лікарень, які борються з коронавірусом, уклали угоди з Національною службою здоров’я щодо доплат лікарям за квітень. Повністю уклали угоди екстрені медичні допомоги, а до кінця тижня це зроблять усі медзаклади.

Також на нараді обговорили подальше дотримання правил безпеки в умовах переходу до адаптивного карантину.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, карантин показав себе як найбільш дієвий спосіб боротьби з коронавірусом. Він відзначив, що в Україні показник смертності від COVID-19 коливається від 2,7% до 2,9%, тоді як у Швеції ця цифра складає 6,25%, а в Великій Британії – 5,7%.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський пригрозив звільненням головам ОДА, які притримують надбавки лікарів.

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