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Зеленський обіцяє постійні перевірки, поки всі лікарі не отримають надбавки

Четвер, 21 травня 2020, 13:16
Зеленський обіцяє постійні перевірки, поки всі лікарі не отримають надбавки

Президент Володимир Зеленський заявляє, що проводитиме постійні перевірки фінансування лікарень, доки всі медики, які борються з коронавірусом, не отримають надбавки до зарплати.  

Джерело: Офіс президента за результатами наради 21 травня

Пряма мова: "З квітневими надбавками не повинно бути такої затримки, як з березневими. Радий, що відсоток укладених угод серйозно зріс. Однак перевірятиму постійно, допоки надбавки не надійдуть всім лікарям. Сьогодні медики – це наші герої".

Деталі: Повідомляється, що наразі майже 80% лікарень, які борються з коронавірусом, уклали угоди з Національною службою здоров’я щодо доплат лікарям за квітень. Повністю уклали угоди екстрені медичні допомоги, а до кінця тижня це зроблять усі медзаклади.

Також на нараді обговорили подальше дотримання правил безпеки в умовах переходу до адаптивного карантину.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, карантин показав себе як найбільш дієвий спосіб боротьби з коронавірусом. Він відзначив, що в Україні показник смертності від COVID-19 коливається від 2,7% до 2,9%, тоді як у Швеції ця цифра складає 6,25%, а в Великій Британії – 5,7%.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський пригрозив звільненням головам ОДА, які притримують надбавки лікарів.

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Передісторія:

  • Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з березня усі медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, будуть отримувати доплату в розмірі трьох посадових окладів.
  • 13 квітня голова МОЗ запевняв, що усі гроші, необхідні для підвищених зарплат медиків, уже перерахували в регіони.
  • 6 травня Степанов заявив, що шокований тим, як виплачують 300% зарплати медикам за березень, які працюють з хворими на COVID-19, та наказав до 8 травня керівникам на місцях відзвітуватися щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника. За його словами, міністерство отримувало чисельні скарги з регіонів України щодо ситуації, хоча кошти перерахували на місця ще в середині квітня.
  • Степанов запевнив, що 300% окладу за березень мають отримати всі медики, незалежно від того, скільки вони пропрацювали з хворими на коронавірус у цьому місяці.

Українська правда
Теми: Зеленськиймедицинакоронавірусзарплати
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