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Зеленский обещает постоянные проверки, пока все врачи не получат надбавки

Четверг, 21 мая 2020, 13:16

Президент Владимир Зеленский заявляет, что будет проводить постоянные проверки финансирования больниц, пока все медики, которые борются с коронавирусом, не получат надбавки к зарплате.

Источник: Офис президента по результатам совещания 21 мая

Прямая речь: "С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных сделок серьезно вырос. Однако буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики – это наши герои".

Детали: Сообщается, что сейчас почти 80% больниц, которые борются с коронавирусом, заключили соглашения с Национальной службой здоровья по доплатам врачам за апрель. Полностью заключили соглашения экстренные медицинские помощи, а к концу недели это сделают все медучреждения.

Также на совещании обсудили дальнейшее соблюдение правил безопасности в условиях перехода к адаптивному карантину.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. Он отметил, что в Украине показатель смертности от COVID-19 колеблется от 2,7% до 2,9%, тогда как в Швеции эта цифра составляет 6,25%, а в Великобритании – 5,7%.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский пригрозил увольнением главам ОГА, которые придерживают надбавки врачей.

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Предыстория:

  • Ранее министр здравоохранения Максим Степанов распорядился, чтоб с марта все медицинские работники Украины, задействованные в лечении пациентов с COVID-19, получали доплату в размере трех должностных окладов.
  • 13 апреля глава Минздрава заверил, что все деньги, необходимые для повышенных зарплат медиков, уже перечислили в регионы.
  • 6 мая  Степанов заявил, что шокирован тем, как выплачивают 300% зарплаты медикам за март, которые работают с больными COVID-19, и приказал до 8 мая руководителям на местах отчитаться по каждой больнице и каждом медработнике. По его словам, министерство получало многочисленные жалобы из регионов Украины из-за ситуации, хотя средства перечислили на места еще в середине апреля.
  • Степанов заверил, что 300% оклада за март должны получить все медики, независимо от того, сколько они проработали с больными коронавирусом в этом месяце.

Украинская правда
Темы: Зеленскиймедицинакоронавирусзарплаты


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