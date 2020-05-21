Зеленский обещает постоянные проверки, пока все врачи не получат надбавки

Президент Владимир Зеленский заявляет, что будет проводить постоянные проверки финансирования больниц, пока все медики, которые борются с коронавирусом, не получат надбавки к зарплате.

Источник: Офис президента по результатам совещания 21 мая

Прямая речь: "С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных сделок серьезно вырос. Однако буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики – это наши герои".

Детали: Сообщается, что сейчас почти 80% больниц, которые борются с коронавирусом, заключили соглашения с Национальной службой здоровья по доплатам врачам за апрель. Полностью заключили соглашения экстренные медицинские помощи, а к концу недели это сделают все медучреждения.

Также на совещании обсудили дальнейшее соблюдение правил безопасности в условиях перехода к адаптивному карантину.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, карантин показал себя как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. Он отметил, что в Украине показатель смертности от COVID-19 колеблется от 2,7% до 2,9%, тогда как в Швеции эта цифра составляет 6,25%, а в Великобритании – 5,7%.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский пригрозил увольнением главам ОГА, которые придерживают надбавки врачей.

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