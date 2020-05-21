Оголосили підозру екс"беркутівцям", які допомогли запроторити за ґрати "в'язнів Грушевського"

Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом колишнім працівникам полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого Головному управлінню МВС України в місті Києві.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Експравоохоронцям інкримінують незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів і мітингів та надання слідчому завідомо неправдивих показань із штучним створенням доказів обвинувачення (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).

Слідство встановило, що вранці 20 січня 2014 року група так званих "тітушок" затримала на вулиці Лаврській в місті Києві трьох учасників акції протесту Євромайдану, які йшли додому з Майдану Незалежності.

Затриманих передали міліції. Співробітники "Беркуту" склали рапорти та надали слідчому завідомо неправдиві показання, що активістів затримали на вулиці Грушевського під час вчинення ними злочину.

Таким чином правоохоронці сфальсифікували докази відносно "майданівців". На підставі цього трьох активістів було затримано, повідомлено про підозру та взято під варту за особливо тяжкий злочин, якого вони не вчиняли.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

Передісторія:

20 січня 2014 року троє активістів-майданівців випускники Острозької академії поет-музикант Дмитро Москалець, поет Юхим Дишкант та економічний аналітик Артур Ковальчук поверталися додому після ночі чергування на Майдані Незалежності. Біля меморіалу Голодомору їх перестріли і побили "тітушки". Ковальчуку, який намагався покликати на допомогу правоохоронців, зламали ніс.

Потім автобус із "Беркутом", який викликали "тітушки", забрав активістів до райвідділку, де їх звинуватили в організації заворушень на вулиці Грушевського. За сфальсифікованими свідченнями активісти "забезпечували протестувальників запалювальними сумішами, були в бронежилетах і закликали до заворушень".

Суд відмовився заслуховувати свідків захисту, натомість взяв до уваги свідків обвинувачення, якими виступили троє "беркутівців". Свідчення двох із них, як розповідають очевидці, були "написані, як під копірку". Суд незаконно арештував молодих чоловіків на 2 місяці. Так в Україні з’явивилися перші "в’язні Грушевського".

Українські письменники, художники, журналісти, інтелектуали та члени творчих спілок виступили з вимогою звільнити затриманих активістів-митців. Лише 31 січня активістів відпустили під домашній арешт.

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