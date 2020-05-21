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Объявлено подозрение экс-"беркутовцам", которые помогли упечь за решетку "узников Грушевского"

Четверг, 21 мая 2020, 13:25
Объявлено подозрение экс-беркутовцам, которые помогли упечь за решетку узников Грушевского

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим работникам полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Следствие установило, что утром 20 января 2014 года группа так называемых "титушек" задержала на улице Лаврской в ​​Киеве трех участников акции протеста Евромайдана, которые шли домой с Майдана Незалежности.

Задержанных передали милиции. Сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что активистов задержали на улице Грушевского во время совершения ими преступления.

Таким образом правоохранители сфальсифицировали доказательства относительно "майдановцев". На основании этого трое активистов были задержаны, им сообщили о подозрении и взятли под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали.

 

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Предыстория:

  • 20 января 2014 года трое активистов-майдановцев выпускники Острожской академии поэт-музыкант Дмитрий Москалец, поэт Юхим Дышкант и экономический аналитик Артур Ковальчук возвращались домой после ночи дежурства на Майдане Незалежности. У мемориала Голодомора их встретили и избили "титушки". Ковальчуку, который пытался позвать на помощь правоохранителей, сломали нос.
  • Затем автобус с "Беркутом", который вызвали "титушки", забрал активистов в райотдел, где их обвинили в организации беспорядков на улице Грушевского. Согласно сфальсифицированным показаниям активисты "обеспечивали протестующих зажигательными смесями, были в бронежилетах и ​​призвали к беспорядкам".
  • Суд отказался заслушивать свидетелей защиты, зато принял во внимание свидетелей, которыми выступили трое "беркутовцев". Показания двух из них, как рассказывают очевидцы, были "написаны, как под копирку". Суд незаконно арестовал молодых мужчин на 2 месяца. Так в Украине зьявивилися первые "узники Грушевского".
  • Украинские писатели, художники, журналисты, интеллектуалы и члены творческих союзов выступили с требованием освободить задержанных активистов. Лишь 31 января активистов отпустили под домашний арест.

Знать больше: Перейти через Майдан

Украинская правда
Темы: ЕвромайданОфис генпрокурора
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