Супрун повідомила, що проти неї готують інформатаку
Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун повідомила, що проти неї готують інформаційну атаку.
Джерело: Facebook-сторінка Супрун
Дослівно: "Вчора мені вчергове повідомили про те, що на мене готується інформаційна атака. Звісно, це не вперше.
Неодноразово навіть перед інтерв’ю журналісти мені говорили, що до них зверталися з пропозицією писати брехню про мене за гроші, але сказати хто чи скільки – завжди відмовлялись".
Деталі: Супрун вважає, що час з цим боротися та називати речі своїми іменами.
Вона звернулася до усіх, хто працює в медіа, з проханням надсилати інформацію про людей, які готують замовну інформаційну кампанію проти когось на мейл: eight.32@protonmail.ch
Колишня очільниця МОЗ додала, що гарантує анонімність.
Нагадаємо: 20 травня Супрун повідомила, що голова Офісу президента Андрій Єрмак від імені президента запропонував їй долучитися до Національної ради реформ, яку очолює Міхеіл Саакашвілі.