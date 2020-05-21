Супрун повідомила, що проти неї готують інформатаку

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун повідомила, що проти неї готують інформаційну атаку.

Джерело: Facebook-сторінка Супрун

Дослівно: "Вчора мені вчергове повідомили про те, що на мене готується інформаційна атака. Звісно, це не вперше.

Неодноразово навіть перед інтерв’ю журналісти мені говорили, що до них зверталися з пропозицією писати брехню про мене за гроші, але сказати хто чи скільки – завжди відмовлялись".

Деталі: Супрун вважає, що час з цим боротися та називати речі своїми іменами.

Вона звернулася до усіх, хто працює в медіа, з проханням надсилати інформацію про людей, які готують замовну інформаційну кампанію проти когось на мейл: eight.32@protonmail.ch

Колишня очільниця МОЗ додала, що гарантує анонімність.

Нагадаємо: 20 травня Супрун повідомила, що голова Офісу президента Андрій Єрмак від імені президента запропонував їй долучитися до Національної ради реформ, яку очолює Міхеіл Саакашвілі.