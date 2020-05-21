Супрун сообщила, что против нее готовят информатаку

Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что против нее готовят информационную атаку.

Источник: Facebook-страница Супрун

Дословно: "Вчера мне в очередной раз сообщили о том, что меня готовится информационная атака. Конечно, это не первый раз.

Неоднократно даже перед интервью журналисты мне говорили, что к ним обращались с предложением писать ложь обо мне за деньги, но сказать кто или сколько - всегда отказывались".

Детали: Супрун считает, что время с этим бороться и называть вещи своими именами.

Она обратилась ко всем, кто работает в медиа, с просьбой присылать информацию о людях, которые готовят заказную информационную кампанию против кого-то на мейл: eight.32@protonmail.ch

Бывшая руководительница МОЗ добавила, что гарантирует анонимность.

Напомним: 20 май Супрун сообщила, что председатель Офиса президента Андрей Ермак от имени президента предложил ей присоединиться к Национальному совету реформ, который возглавляет Михеил Саакашвили.

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