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Google опублікував список заборонених тем про коронавірус на YouTube

Четвер, 21 травня 2020, 15:38
Google опублікував список заборонених тем про коронавірус на YouTube

Компанія Google опублікувала правила, які забороняють поширювати на відеохостингу YouTube недостовірну медичну інформацію про COVID-19.

Джерело: Google.support

Дослівно: "Контент із неправдивою медичною інформацією, що суперечить офіційним відомостям про COVID-19, які поширює Всесвітня організація охорони здоров'я та місцеві органи охорони здоров'я, заборонено на YouTube".

Деталі: Зокрема заборонено публікувати на YouTube:

  • Неправдиву інформацію про спосіб передавання коронавірусу, його лікування, профілактику та діагностику.
  • Твердження, що COVID-19 не існує або що люди не помирають від цієї хвороби. 
  • Контент, який заохочує використовувати саморобні ліки, молитви чи обряди замість звернення до лікаря.
  • Контент, у якому стверджується про наявність вакцини проти коронавірусу чи ліків, які запобігають інфікуванню коронавірусом.
  • Інший контент, у якому людей відмовляють звертатися до медичних фахівців або по рекомендації з лікування.
  • Контент, у якому стверджується, що хвороба COVID-19 не спричиняється вірусною інфекцією, не є заразною, не поширюється в певних типах клімату чи географічних регіонах, або що певні особи або групи осіб мають гарантований імунітет до цього вірусу.
  • Контент, який заперечує ефективність вказівок ВООЗ чи місцевих органів охорони здоров'я щодо фізичного дистанціювання та самоізоляції з метою зменшити поширення COVID-19.

В Google додали, що якщо контент на YouTube порушує ці правила, то його вилучають і надсилають відповідний електронний лист.

Якщо користувач вперше порушив правила спільноти, то він отримає попередження. Після трьох попереджень канал закриють.

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусінтернет
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