Google опублікував список заборонених тем про коронавірус на YouTube

Компанія Google опублікувала правила, які забороняють поширювати на відеохостингу YouTube недостовірну медичну інформацію про COVID-19.

Джерело: Google.support

Дослівно: "Контент із неправдивою медичною інформацією, що суперечить офіційним відомостям про COVID-19, які поширює Всесвітня організація охорони здоров'я та місцеві органи охорони здоров'я, заборонено на YouTube".

Деталі: Зокрема заборонено публікувати на YouTube:

Неправдиву інформацію про спосіб передавання коронавірусу, його лікування, профілактику та діагностику.

Твердження, що COVID-19 не існує або що люди не помирають від цієї хвороби.

Контент, який заохочує використовувати саморобні ліки, молитви чи обряди замість звернення до лікаря.

Контент, у якому стверджується про наявність вакцини проти коронавірусу чи ліків, які запобігають інфікуванню коронавірусом.

Інший контент, у якому людей відмовляють звертатися до медичних фахівців або по рекомендації з лікування.

Контент, у якому стверджується, що хвороба COVID-19 не спричиняється вірусною інфекцією, не є заразною, не поширюється в певних типах клімату чи географічних регіонах, або що певні особи або групи осіб мають гарантований імунітет до цього вірусу.

Контент, який заперечує ефективність вказівок ВООЗ чи місцевих органів охорони здоров'я щодо фізичного дистанціювання та самоізоляції з метою зменшити поширення COVID-19.

В Google додали, що якщо контент на YouTube порушує ці правила, то його вилучають і надсилають відповідний електронний лист.

Якщо користувач вперше порушив правила спільноти, то він отримає попередження. Після трьох попереджень канал закриють.

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