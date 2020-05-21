Google опублікував список заборонених тем про коронавірус на YouTube
Четвер, 21 травня 2020, 15:38
Компанія Google опублікувала правила, які забороняють поширювати на відеохостингу YouTube недостовірну медичну інформацію про COVID-19.
Джерело: Google.support
Дослівно: "Контент із неправдивою медичною інформацією, що суперечить офіційним відомостям про COVID-19, які поширює Всесвітня організація охорони здоров'я та місцеві органи охорони здоров'я, заборонено на YouTube".
Деталі: Зокрема заборонено публікувати на YouTube:
- Неправдиву інформацію про спосіб передавання коронавірусу, його лікування, профілактику та діагностику.
- Твердження, що COVID-19 не існує або що люди не помирають від цієї хвороби.
- Контент, який заохочує використовувати саморобні ліки, молитви чи обряди замість звернення до лікаря.
- Контент, у якому стверджується про наявність вакцини проти коронавірусу чи ліків, які запобігають інфікуванню коронавірусом.
- Інший контент, у якому людей відмовляють звертатися до медичних фахівців або по рекомендації з лікування.
- Контент, у якому стверджується, що хвороба COVID-19 не спричиняється вірусною інфекцією, не є заразною, не поширюється в певних типах клімату чи географічних регіонах, або що певні особи або групи осіб мають гарантований імунітет до цього вірусу.
- Контент, який заперечує ефективність вказівок ВООЗ чи місцевих органів охорони здоров'я щодо фізичного дистанціювання та самоізоляції з метою зменшити поширення COVID-19.
В Google додали, що якщо контент на YouTube порушує ці правила, то його вилучають і надсилають відповідний електронний лист.
Якщо користувач вперше порушив правила спільноти, то він отримає попередження. Після трьох попереджень канал закриють.
Передісторія:
- Раніше соціальна мережа Facebook вирішила посилити правила щодо реклами, пов’язаної зі спалахом коронавірусу COVID-19.
- Згодом МОЗ і Facebook повідомили, що запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус в Україні.
Українська правда