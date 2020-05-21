Google опубликовал список запрещенных тем о коронавирусе на YouTube
Четверг, 21 мая 2020, 15:38
Компания Google опубликовала правила, запрещающие распространять на видеохостинге YouTube недостоверную медицинскую информацию о COVID-19.
Источник: Google.support
Дословно: "Контент с ложной медицинской информацией, противоречащий официальным сведениям о COVID-19, которые распространяет Всемирная организация здравоохранения и местные органы здравоохранения, запрещен на YouTube".
Детали: В частности, запрещено публиковать на YouTube:
- Ложную информацию о способе передачи коронавируса, его лечении, профилактике и диагностике.
- Утверждения, что COVID-19 не существует или что люди не умирают от этой болезни.
- Контент, который поощряет использовать самодельные лекарства, молитвы или обряды вместо обращения к врачу.
- Контент, в котором утверждается о наличии вакцины против коронавируса или лекарств, которые предотвращают инфицирование коронавирусом.
- Другой контент, в котором людей призывают не обращаться к медицинским специалистам или по рекомендации по лечению.
- Контент, в котором утверждается, что болезнь COVID-19 не вызывается вирусной инфекцией, не является заразной, не распространяется в определенных типах климата или географических регионах, или что определенные лица или группы лиц имеют гарантированный иммунитет к этому вирусу.
- Контент, который отрицает эффективность указаний ВОЗ или местных органов здравоохранения относительно физического дистанцированирования и самоизоляции с целью уменьшить распространение COVID-19.
В Google добавили, что если контент на YouTube нарушает эти правила, то его изымают и отправляют соответствующее электронное письмо.
Если пользователь впервые нарушил правила сообщества, то он получит предупреждение. После трех предупреждений канал закроют.
Предыстория:
- Ранее социальная сеть Facebook решила ужесточить правила относительно рекламы, связанной со вспышкой коронавируса COVID-19.
- Позже Минздрав и Facebook заявили, что запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине.
Украинская правда