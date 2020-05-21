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Google опубликовал список запрещенных тем о коронавирусе на YouTube

Четверг, 21 мая 2020, 15:38
Google опубликовал список запрещенных тем о коронавирусе на YouTube

Компания Google опубликовала правила, запрещающие распространять на видеохостинге YouTube недостоверную медицинскую информацию о COVID-19.

Источник: Google.support

Дословно: "Контент с ложной медицинской информацией, противоречащий официальным сведениям о COVID-19, которые распространяет Всемирная организация здравоохранения и местные органы здравоохранения, запрещен на YouTube".

Детали: В частности, запрещено публиковать на YouTube:

  • Ложную информацию о способе передачи коронавируса, его лечении, профилактике и диагностике.
  • Утверждения, что COVID-19 не существует или что люди не умирают от этой болезни.
  • Контент, который поощряет использовать самодельные лекарства, молитвы или обряды вместо обращения к врачу.
  • Контент, в котором утверждается о наличии вакцины против коронавируса или лекарств, которые предотвращают инфицирование коронавирусом.
  • Другой контент, в котором людей призывают не обращаться к медицинским специалистам или по рекомендации по лечению.
  • Контент, в котором утверждается, что болезнь COVID-19 не вызывается вирусной инфекцией, не является заразной, не распространяется в определенных типах климата или географических регионах, или что определенные лица или группы лиц имеют гарантированный иммунитет к этому вирусу.
  • Контент, который отрицает эффективность указаний ВОЗ или местных органов здравоохранения относительно физического дистанцированирования и самоизоляции с целью уменьшить распространение COVID-19.

В Google добавили, что если контент на YouTube нарушает эти правила, то его изымают и отправляют соответствующее электронное письмо.

Если пользователь впервые нарушил правила сообщества, то он получит предупреждение. После трех предупреждений канал закроют.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: коронавирусинтернет
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