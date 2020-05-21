Президент Володимир Зеленський затвердив своїм підписом так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки.

Джерело: співрозмовник Української правди в Офісі президента

Деталі: Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати "антиколомойський" закон або у середу, або протягом 1-2 днів.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Нагадаємо: 13 травня Верховна Рада підтримала в цілому "антиколомойський" законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок.

Автори тисячі правок Дубінський та Поляков подали проєкти постанов про скасування голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки, проте 19 травня Рада відхилила їх, що відкрило шлях до підписання закону президентом.

Для скорочення процедури розгляду Рада змінила свій регламент, що згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.