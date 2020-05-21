Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках
Президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый "антиколомойский" законопроект о банках.
Источник: собеседник Украинской правды в Офисе президента
Детали: Накануне Зеленский заявил, что может подписать "антиколомойский" закон или в среду, или в течение 1-2 дней.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
Напомним: 13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок.
Авторы тысячи поправок Дубинский и Поляков подали проекты постановлений об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках, однако 19 мая Рада отклонила их, что открыло путь к подписанию закона президентом.
Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.
Для сокращения процедуры рассмотрения, Рада изменила свой регламент, что впоследствии позволило сократить количество правок до 200.