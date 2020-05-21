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Зеленский подписал "антиколомойський" закон о банках

Четверг, 21 мая 2020, 18:14

Президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый "антиколомойський" законопроект о банках.

Источник: собеседник Украинской правды в Офисе президента

Детали: Накануне Зеленский заявил, что может подписать "антиколомойський" закон или в среду, или в течение 1-2 дней.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Напомним: 13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок.

Авторы тысячи поправок Дубинский и Поляков подали проекты постановлений об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках, однако 19 мая Рада отклонила их, что открыло путь к подписанию закона президентом.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Для сокращения процедуры рассмотрения, Рада изменила свой регламент, что впоследствии позволило сократить количество правок до 200.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКоломойскийзаконодательствобанки


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