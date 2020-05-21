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Прокуратура назвала подробиці загибелі командира "Луганськ-1"

Четвер, 21 травня 2020, 22:37

Прокурори Луганської облпрокуратури здійснили виїзд до Трьохізбенки Новоайдарського району, де на вибуховому пристрої підірвалися четверо працівників батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1".

Джерело: пресслужба прокуратури Луганщини

Деталі: Правоохоронці встановили, що 20 травня близько 22:50 (раніше повідомлялося про 21:30) під час патрулювання території вздовж річки Сіверський Донець поблизу населеного пункту здетонувала ворожа міна.

Внаслідок вибуху загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов, ще троє поліцейських отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Наразі розпочато кримінальне провадження.

Передісторія: Вночі 21 травня стало відомо, що під час виконання завдання штабу Операції об’єднаних сил загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов. Ще троє бійців отримали осколкові поранення.

Українська правда
Теми: ООСДонбасбойові дії


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