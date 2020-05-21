Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура назвала подробиці загибелі командира "Луганськ-1"

Четвер, 21 травня 2020, 22:37
Прокуратура назвала подробиці загибелі командира Луганськ-1

Прокурори Луганської облпрокуратури здійснили виїзд до Трьохізбенки Новоайдарського району, де на вибуховому пристрої підірвалися четверо працівників батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1".

Джерело: пресслужба прокуратури Луганщини

Деталі: Правоохоронці встановили, що 20 травня близько 22:50 (раніше повідомлялося про 21:30) під час патрулювання території вздовж річки Сіверський Донець поблизу населеного пункту здетонувала ворожа міна.

Внаслідок вибуху загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов, ще троє поліцейських отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Наразі розпочато кримінальне провадження.

Передісторія: Вночі 21 травня стало відомо, що під час виконання завдання штабу Операції об’єднаних сил загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов. Ще троє бійців отримали осколкові поранення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбасбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
Усі новини...
Реклама: