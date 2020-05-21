Прокуратура назвала подробности гибели командира "Луганск-1"

Прокуроры Луганской облпрокуратуры осуществили выезд в Трехизбенку Новоайдарского района, где на взрывном устройстве подорвались четверо работников батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1".

Источник: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Детали: Правоохранители установили, что 20 мая около 22:50 (ранее сообщалось о 21:30) во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи населенного пункта сдетонировала вражеская мина.

В результате взрыва погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов, еще трое полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сейчас начато уголовное производство.

Предыстория: 21 мая ночью стало известно, что во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.