Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону – "Схемы"

Пятница, 22 мая 2020, 03:09
Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону – Схемы

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов является руководителем испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что противоречит украинскому антикоррупционному законодательству.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Как свидетельствует выписка из реестра юридических лиц Испании, указанная компания зарегистрирована в провинции Жирона. С 2015 и до сих пор Баканов занимает в ней должность "administrador único" – "единоличный администратор, лицо уполномочено на все действия от имени фирмы". Это значит, что именно на украинского председателя СБУ возложены все права и обязанности, связанные с компанией.

Однако журналисты напоминают, что согласно антикоррупционному законодательству Украины государственные служащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах.

Об этом свидетельствует 25 статья Закона Украины "О предотвращении коррупции", которая запрещает государственным служащим "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли".

По данным "Схем", основателем испанской фирмы является кипрская компания Davegra LTD. Последней владеет Андрей Яковлев – автор "Студии Квартал-95", руководителем которой ранее был президент Владимир Зеленский.

Уставный капитал фирмы составляет 3000 евро. Отмечается, что компания специализируется на возведении зданий и на операциях с недвижимостью.

В то же время узнать, занимается сейчас фирма какой-то деятельностью невозможно, поскольку Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada не подает годовые отчеты. Поэтому фирма попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании. В годовом отчете должна быть отражена информация о балансе, прибыли и убытки, изменения собственного капитала за год и движение средств.

Сейчас же у фирмы временно отозвали налоговый идентификационный номер с целью блокирования деятельности компании до времени, пока нарушения не будут ликвидированы. Также связанной с Бакановым компании грозит штраф в размере от 1200 до 60000 евро.

Журналистам в Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона подтвердили, что компания не считается ликвидированной, поскольку для этого необходимо подать все отчеты и устранить нарушения.

Сам же глава СБУ отказался от отдельного интервью. Однако пресс-служба ведомства предоставила письменный комментарий "Схемам". 

"Широкоизвестный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания "NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA" официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц", – отметили в СБУ.

Кроме того, там пообещали "разобраться" с тем, что компания не считается ликвидированной. Однако подтверждений, что Баканов больше не является руководителем компании в СБУ не предоставили.

"Схемы" напоминают, что до 1 июня завершается процесс подачи деклараций чиновниками, что касается и сотрудников СБУ.

 

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский считает Ивана Баканова лучшим главой СБУ в истории Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БакановСБУдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Баканов
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Залужный не дал взорвать мосты в Киеве в начале полномасштабной войны – BBC
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: