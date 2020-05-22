Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону – "Схемы"

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов является руководителем испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что противоречит украинскому антикоррупционному законодательству.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Как свидетельствует выписка из реестра юридических лиц Испании, указанная компания зарегистрирована в провинции Жирона. С 2015 и до сих пор Баканов занимает в ней должность "administrador único" – "единоличный администратор, лицо уполномочено на все действия от имени фирмы". Это значит, что именно на украинского председателя СБУ возложены все права и обязанности, связанные с компанией.

Однако журналисты напоминают, что согласно антикоррупционному законодательству Украины государственные служащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах.

Об этом свидетельствует 25 статья Закона Украины "О предотвращении коррупции", которая запрещает государственным служащим "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли".

По данным "Схем", основателем испанской фирмы является кипрская компания Davegra LTD. Последней владеет Андрей Яковлев – автор "Студии Квартал-95", руководителем которой ранее был президент Владимир Зеленский.

Уставный капитал фирмы составляет 3000 евро. Отмечается, что компания специализируется на возведении зданий и на операциях с недвижимостью.

В то же время узнать, занимается сейчас фирма какой-то деятельностью невозможно, поскольку Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada не подает годовые отчеты. Поэтому фирма попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании. В годовом отчете должна быть отражена информация о балансе, прибыли и убытки, изменения собственного капитала за год и движение средств.

Сейчас же у фирмы временно отозвали налоговый идентификационный номер с целью блокирования деятельности компании до времени, пока нарушения не будут ликвидированы. Также связанной с Бакановым компании грозит штраф в размере от 1200 до 60000 евро.

Журналистам в Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона подтвердили, что компания не считается ликвидированной, поскольку для этого необходимо подать все отчеты и устранить нарушения.

Сам же глава СБУ отказался от отдельного интервью. Однако пресс-служба ведомства предоставила письменный комментарий "Схемам".

"Широкоизвестный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания "NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA" официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц", – отметили в СБУ.

Кроме того, там пообещали "разобраться" с тем, что компания не считается ликвидированной. Однако подтверждений, что Баканов больше не является руководителем компании в СБУ не предоставили.

"Схемы" напоминают, что до 1 июня завершается процесс подачи деклараций чиновниками, что касается и сотрудников СБУ.

Напомним: