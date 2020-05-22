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Динаміка поширення коронавірусу у світі не зменшується

П'ятниця, 22 травня 2020, 05:43
Динаміка поширення коронавірусу у світі не зменшується

За минулу добу у світі підтвердили 107 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. 

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на коронавірус

Деталі: Водночас 20 травня у світі зареєстрували понад 100 тисяч нових хворих на COVID-19. 

Найбільше заражень 21 травня зафіксували у США – 28,1 тисяч. Цього ж дня у Штатах померли 1418 хворих.

У Бразилії цього дня підтвердили 17,5 тисяч випадків коронавірусу, померли – 1188 людей.

У Росія виявили 8,8 тисяч інфікувань, в Індії – 6,2 тисяч, у Перу – 4,7 тисяч, у Чилі – майже 4 тисячі, у Великій Британії – 2,6 тисяч, у Саудівській Аравії – 2,5 тисяч, в Ірані – 2,4 тисяч.

Загалом же 21 травня загинули 4394 осіб, у яких був підтверджений коронавірус. Окрім США та Бразилії, багато смертей зафіксували у Мексиці (424) та Великій Британії (338). 

З часу появи коронавірусної хвороби у світі виявили 5 мільйонів 194 тисячі випадків зараження, із яких понад 334 тисячі – летальні. Проте вилікувались від вірусу вже 2 мільйони 80 тисяч людей. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірус
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