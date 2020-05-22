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Укр / Рус

Динамика распространения коронавируса в мире не уменьшается

Пятница, 22 мая 2020, 05:43

За минувшие сутки в мире подтвердили 107 тысяч новых случаев заражения коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет статистику заболеваемости коронавирус

Детали: В то же время 20 мая в мире зарегистрировано более 100 тысяч новых больных COVID-19.

Больше всего заражений 21 мая зафиксировали в США – 28,1 тысяч. В этот же день в Штатах умерли 1418 больных.

В Бразилии в этот день подтвердили 17,5 тысяч случаев коронавируса, умерли – 1188 человек.

В Россия обнаружили 8,8 тысяч заражений, в Индии – 6,2 тысяч, в Перу – 4,7 тысяч, в Чили – почти 4 тысячи, в Великобритании – 2,6 тысяч, в Саудовской Аравии – 2,5 тысяч, в Иране – 2,4 тысяч.

В целом же 21 мая погибли 4394 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Кроме США и Бразилии, много смертей зафиксировали в Мексике (424) и Великобритании (338).

С момента появления коронавирусной болезни в мире обнаружили 5 миллионов 194 тысячи случаев заражения, из которых более 334 тысячи – летальные. Однако вылечились от вируса уже 2 миллиона 80 тысяч человек. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус


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