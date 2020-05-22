Один загиблий та сім постраждалих внаслідок 7 ворожих обстрілів – ООС

21 травня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український захисник загинув, двоє отримали поранення, п’ятеро – бойові травми.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Окупанти вели вогонь біля Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки та Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Кримського, Трьохізбенки противник використовував міномети.

"На жаль, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, двоє воїнів отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування", – нагадали у штабі.

За даними розвідки, 21 травня українські захисники поранили щонайменше чотирьох російських окупантів.

Від початку поточної доби російські збройні формування знову відкривали вогонь.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.