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В ООС отчитываются о 7 обстрелах, погибшем и семерых пострадавших

Пятница, 22 мая 2020, 07:21

21 мая российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб, двое получили ранения, пятеро – боевые травмы.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Оккупанты вели огонь у Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Крымского и Трехизбенки противник использовал миномёты.

"К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро - боевые травмы", – напомнили в штабе.

По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования вновь открывали огонь.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассе


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