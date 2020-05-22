Один погибший и семь пострадавших вследствие 7 вражеских обстрелов - ООС
21 мая российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб, двое получили ранения, пятеро – боевые травмы.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
Детали: Оккупанты вели огонь у Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Крымского и Трехизбенки противник использовал миномёты.
"К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро - боевые травмы", – напомнили в штабе.
По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования вновь открывали огонь.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.