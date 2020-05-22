47 нових хворих на COVID-19 у Києві за добу, 1 людина померла

У Києві за добу 21 травня зафіксовано 47 нових хворих на COVID-19, одна людина померла, 23 пацієнти одужали.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47 людей. Серед них – 9 медиків.

За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього за весь період – 58 летальних випадків.

На сьогодні в столиці вже 2522 підтверджених випадки захворювання на COVID-19…

Одужали за добу 23 людини. Усього коронавірус подолали 338 мешканців столиці".

Деталі: Серед тих, що захворів за добу, – 22 жінки віком від 19 до 86 років. А також 23 чоловіка від 19 до 76 років і двоє хлопчиків, яким 9 та 10 років.

До лікарень столиці у четвер госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.