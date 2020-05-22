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47 новых больных COVID-19 в Киеве за сутки, 1 человек умер

Пятница, 22 мая 2020, 12:10

В Киеве за сутки 21 мае зафиксирован 47 новых больных COVID-19, один человек умер, 23 пациента выздоровели.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко на брифинге

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них – 9 медиков.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за весь период – 58 летальных случаев.

На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19...

Выздоровели за сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы".

Детали: Среди заболевших за сутки – 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, а также 23 мужчины от 19 до 76 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы в четверг госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Темы: коронавирусCovid-2019КиевВиталий Кличко


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