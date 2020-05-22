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Кличко просить дозволити Києву запустити транспорт, попри заборону МОЗ

П'ятниця, 22 травня 2020, 12:17
Кличко просить дозволити Києву запустити транспорт, попри заборону МОЗ

Міський голова Києва Віталій Кличко просить Кабмін дозволити ввести у місті послаблення карантину, попри те, що Міністерство охорони здоров'я вважає, що столиця не відповідає критеріям для послаблення.

Джерело: брифінг мера столиці 22 травня

Пряма мова: "Із 23 травня столиця планувала розпочати наступний етап послаблення обмежень. Сьогодні Міністерство охорони здоров’я заявило, що Київ і ще 11 регіонів не відповідають критеріям послаблення другого етапу обмежень.

З трьох критеріїв столиця не відповідає тільки одному - кількості хворих на 100 тисяч мешканців міста. Визначена норма – 12 хворих. В Києві зараз, за даними за останній тиждень, – 15 хворих на 100 тисяч людей. Щодо інших двох критеріїв претензій немає... Перший показник, по кількості хворих, у місті зумовлений спалахом тиждень тому у Дарницькому дитячому інтернаті для дівчат.

Я звертаюся до уряду з наступним - дозволити Києву розпочати другий етап послаблень, але, не всіх. А тих, що критично необхідні місту і бізнесу. Зокрема: відновити роботу наземного громадського транспорту та торгових закладів до 1 тисячі квадратних метрів –  з 23 травня. І не відкривати поки дитячі і спортивні майданчики. Метро відкрити, як і планували, 25 травня, бо в місті відбувається транспортний колапс".

Деталі: Він додав, що за останніх 6 днів захворюваність у столиці була в межах визначеної урядом норми, але спалах у Дарницькому дитячому інтернаті для дівчат, де виявили понад 80 хворих, вплинув на загальну статистику. 

Також Кличко зазначив, що, оскільки 23 травня вихідний день, наземний громадський транспорт в звичайному режимі зможе розпочати роботу з 12 години дня.

За словами Кличка, столиця відповідає 2 іншим показникам МОЗ: це - заповненість стаціонарів лікарень не більше, як на 50 відсотків ліжок. Та кількість проведених тестів ПЛР на 100 тисяч населення. 

Мер розповів, що в столиці показник тестувань втричі вищий визначеної норми: "потрібно 12 тестів, а у нас 44".

Передісторія: 

  • Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що метро в Києві та інших містах України може запрацювати з 25 травня, залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні з 1 червня, а авіасполучення з 15 червня.
  • 22 травня у МОЗ заявили, що 11 областей України та місто Київ не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.  
  • Наразі в столиці вже 2522 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Українська правда
Теми: карантинКиївМОЗкоронавірусВіталій Кличко
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