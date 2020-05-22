Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко просит разрешить Киеву запустить транспорт, несмотря на запрет Минздрава

Пятница, 22 мая 2020, 12:17
Кличко просит разрешить Киеву запустить транспорт, несмотря на запрет Минздрава

Городской голова Киева Виталий Кличко просит Кабмин разрешить ввести в городе ослабление карантина, несмотря на то, что Министерство здравоохранения считает, что столица не отвечает критериям послабления.

Источник: брифинг мэра столицы 22 мая

Прямая речь: "С 23 мая столица планировала начать следующий этап ослабления ограничений. Сегодня Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабление второго этапа ограничений.

Из трех критериев столица не соответствует только одному - количества больных 100 тысяч жителей города. Определена норма - 12 больных. В Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю - 15 больных на 100 тысяч человек. Что касается других двух критериев претензий нет... Первый показатель по количеству больных, в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек.

Я обращаюсь к правительству с последующим - позволить Киеву начать второй этап послаблений, но не всех. А тех, которые критически необходимы городу и бизнесу. В частности: восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений в 1000 квадратных метров - с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая, потому что в городе происходит транспортный коллапс".

Детали: Он добавил, что за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы, но вспышка в Дарницком детском интернате для девушек, где обнаружили более 80 больных, повлияла на общую статистику.

Также Кличко отметил, что, поскольку 23 мая выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12:00 дня.

По словам Кличко, столица соответствует 2 другим показателям Минздрава: это - заполненность стационаров больниц не более чем на 50 процентов коек. Количество проведенных тестов ПЦР на 100 тысяч населения.

Мэр рассказал, что в столице показатель тестирований втрое выше определенной нормы: "нужно 12 тестов, а у нас 44".

Предыстория:

  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что метро в Киеве и других городах Украины может заработать с 25 мая, железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении с 1 июня, а авиасообщение с 15 июня.
  • 22 мая в Минздраве заявили, что 11 областей Украины и город Киев не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина, введенных в связи с коронавируса.
  • Сейчас в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинКиевМинздравкоронавирусВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: