Кличко просит разрешить Киеву запустить транспорт, несмотря на запрет Минздрава

Городской голова Киева Виталий Кличко просит Кабмин разрешить ввести в городе ослабление карантина, несмотря на то, что Министерство здравоохранения считает, что столица не отвечает критериям послабления.

Источник: брифинг мэра столицы 22 мая

Прямая речь: "С 23 мая столица планировала начать следующий этап ослабления ограничений. Сегодня Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабление второго этапа ограничений.

Из трех критериев столица не соответствует только одному - количества больных 100 тысяч жителей города. Определена норма - 12 больных. В Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю - 15 больных на 100 тысяч человек. Что касается других двух критериев претензий нет... Первый показатель по количеству больных, в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек.

Я обращаюсь к правительству с последующим - позволить Киеву начать второй этап послаблений, но не всех. А тех, которые критически необходимы городу и бизнесу. В частности: восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений в 1000 квадратных метров - с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая, потому что в городе происходит транспортный коллапс".

Детали: Он добавил, что за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы, но вспышка в Дарницком детском интернате для девушек, где обнаружили более 80 больных, повлияла на общую статистику.

Также Кличко отметил, что, поскольку 23 мая выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12:00 дня.

По словам Кличко, столица соответствует 2 другим показателям Минздрава: это - заполненность стационаров больниц не более чем на 50 процентов коек. Количество проведенных тестов ПЦР на 100 тысяч населения.

Мэр рассказал, что в столице показатель тестирований втрое выше определенной нормы: "нужно 12 тестов, а у нас 44".

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