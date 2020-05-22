В анексованому Криму звільненого в рамках обміну Бекірова оголосили в розшук

Центральний райсуд анексованого Сімферополя оголосив в розшук звільненого в рамках обміну Едема Бекірова.

Джерело: Кримський процес

Деталі: Постанову виніс суддя Сергій Деменок. До приводу Бекірова в суд розгляд справи про нібито зберігання і передачу ним вибухових речовин і боєприпасів призупинено.

Повідомляється, що засідання пройшло без участі слухачів – через загрозу поширення коронавірусу в суд пустили лише учасників процесу.

Адвокат Бекірова Олексій Ладін повідомив, що в суді звернув увагу на наявність істотних обмежень щодо в'їзду громадян до Криму і на загрозу для здоров'я його підзахисного у зв'язку з пандемією коронавірусу. Також адвокати відзначили, що раніше розгляд кримінальної справи призупинили до повного одужання Бекірова, але на даний момент цього не сталося.

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