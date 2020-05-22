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В аннексированном Крыму освобожденного в рамках обмена Бекирова объявили в розыск

Пятница, 22 мая 2020, 14:08
В аннексированном Крыму освобожденного в рамках обмена Бекирова объявили в розыск

Центральный райсуд аннексированного Симферополя объявил в розыск освобожденного в рамках обмена Эдема Бекирова.

Источник: Крымский процесс

Детали: Постановление вынес судья Сергей Деменок. До привода Бекирова в суд рассмотрение дела о якобы хранении и передачи им взрывчатых веществ и боеприпасов приостановлено.

Сообщается, что заседание прошло без участия слушателей – из-за угрозы распространения коронавируса в суд пустили только участников процесса.

Адвокат Бекирова Алексей Ладин сообщил, что в суде обратил внимание на наличие существенных ограничений по въезду граждан в Крым и на угрозу для здоровья его подзащитного в связи с пандемией короновируса. Также адвокаты отметили, что ранее рассмотрение уголовного дела приостановили до полного выздоровления Бекирова, но на данный момент этого не произошло.

Предыстория:

  • Эдем Бекиров был задержан российскими спецслужбами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года, когда он ехал посетить 78-летнюю мать и родственников.
  • Бекирова обвиняют в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).
  • 27 августа 2019 года Эдем Бекиров был освобожден из-под стражи для участия в "большом обмене" между Россией и Украиной.
  • 7 сентября он вместе с другими украинскими политическими заключенными прилетел в Киев.

Темы: КрымРосcияполитзаключенныесуд
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