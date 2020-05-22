В аннексированном Крыму освобожденного в рамках обмена Бекирова объявили в розыск

Центральный райсуд аннексированного Симферополя объявил в розыск освобожденного в рамках обмена Эдема Бекирова.

Источник: Крымский процесс

Детали: Постановление вынес судья Сергей Деменок. До привода Бекирова в суд рассмотрение дела о якобы хранении и передачи им взрывчатых веществ и боеприпасов приостановлено.

Сообщается, что заседание прошло без участия слушателей – из-за угрозы распространения коронавируса в суд пустили только участников процесса.

Адвокат Бекирова Алексей Ладин сообщил, что в суде обратил внимание на наличие существенных ограничений по въезду граждан в Крым и на угрозу для здоровья его подзащитного в связи с пандемией короновируса. Также адвокаты отметили, что ранее рассмотрение уголовного дела приостановили до полного выздоровления Бекирова, но на данный момент этого не произошло.

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