Карантин на Львівщині продовжили до 29 травня

Львівська обласна державна адміністрація вирішила не послаблювати карантин у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, обмежувальні заходи продовжили до 29 травня.

Джерело: пресслужба ЛОДА з посиланням на керівника області Максима Козицького

Пряма мова: "На Львівщині вже кілька тижнів спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. За попередню добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 особи госпіталізували із підозрою на коронавірусну інфекцію. Зарано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження здоров’я і життя мешканців регіону".

Деталі: Він додав, що розуміє, що люди втомились від карантину, але статистика Львівщини свідчить про приріст захворюваності, а це не дозволяє послаблювати обмеження.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, за останні 7 днів кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, зросла на 90 осіб. І стан людей, які звертаються за медичною допомогою важчий, у порівнянні з минулим тижнем.

Чемерис додав: якщо аналізувати показники, то Львівщина входить в ту межу, яка дозволяє послабити карантин, але кількість хворих – зокрема 30 людей в реанімації – вказує на інше.

Тому комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 29 травня.

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