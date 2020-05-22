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Карантин на Львівщині продовжили до 29 травня

П'ятниця, 22 травня 2020, 15:47
Карантин на Львівщині продовжили до 29 травня

Львівська обласна державна адміністрація вирішила не послаблювати карантин у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, обмежувальні заходи продовжили до 29 травня.  

Джерело: пресслужба ЛОДА з посиланням на керівника області Максима Козицького

Пряма мова: "На Львівщині вже кілька тижнів спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. За попередню добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 особи госпіталізували із підозрою на коронавірусну інфекцію. Зарано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження здоров’я і життя мешканців регіону".

Деталі: Він додав, що розуміє, що люди втомились від карантину, але статистика Львівщини свідчить про приріст захворюваності, а це не дозволяє послаблювати обмеження.  

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, за останні 7 днів кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, зросла на 90 осіб. І стан людей, які звертаються за медичною допомогою важчий, у порівнянні з минулим тижнем.

Чемерис додав: якщо аналізувати показники, то Львівщина входить в ту межу, яка дозволяє послабити карантин, але кількість хворих – зокрема 30 людей в реанімації – вказує на інше.  

Тому комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 29 травня.

Передісторія: 

  • Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що метро в Києві та інших містах України може запрацювати з 25 травня, залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні з 1 червня, а авіасполучення з 15 червня.
  • 22 травня у МОЗ заявили, що 11 областей України та місто Київ не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.  

Українська правда

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Теми: Львівщинакоронавірускарантин
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