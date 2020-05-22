Карантин на Львовщине продлили до 29 мая

Львовская областная государственная администрация решила не ослаблять карантин в связи с ростом количества больных коронавирусом, ограничительные меры продлили до 29 мая.

Источник: пресс-служба ЛОГА со ссылкой на руководителя области Максима Козицкого

Прямая речь: "На Львовщине уже несколько недель наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Рано говорить о существенном ослаблении карантина в области, ведь нашей первоочередной задачей является сохранение здоровья и жизни жителей региона".

Детали: Он добавил, что понимает, что люди устали от карантина, но статистика Львовщины свидетельствует о приросте заболеваемости, а это не позволяет ослаблять ограничения.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, за последние 7 дней количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, возросло на 90 человек. И состояние людей, которые обращаются за медицинской помощью тяжелее, по сравнению с прошлой неделей.

Чемерис добавил, что если анализировать показатели, то Львовщина входит в ту границу, которая позволяет ослабить карантин, но количество больных – в том числе 30 человек в реанимации – указывает на другое.

Поэтому комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 29 мая.

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