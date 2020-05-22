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Нацгвардия назвала имена трех убитых на Житомирщине

Пятница, 22 мая 2020, 16:10

Национальная гвардия подтвердила, что трое из семи погибших во время ночной стрельбы в Житомирской области, являются ее военнослужащими.

Источник: Национальная гвардия Украины в Facebook

Дословно: "Среди погибших есть и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В этой страшной трагедии погиб военнослужащий по контракту Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В. С., а также 2 военнослужащих по контракту воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В.".

Детали: В Нацгвардии отметили, что военнослужащие находились в отпуске, который был им предоставлен ​​после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС.

Предыстория:

  • Около 1:00 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ" 7 человек.
  • Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
  • Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
  • Впоследствии стало известно, что среди погибших – бывшие участники АТО и волонтеры.   

Украинская правда
Темы: НацгвардияЖитомирская областьубийство


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