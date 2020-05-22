Нацгвардия назвала имена трех убитых на Житомирщине
Пятница, 22 мая 2020, 16:10
Национальная гвардия подтвердила, что трое из семи погибших во время ночной стрельбы в Житомирской области, являются ее военнослужащими.
Источник: Национальная гвардия Украины в Facebook
Дословно: "Среди погибших есть и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
В этой страшной трагедии погиб военнослужащий по контракту Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В. С., а также 2 военнослужащих по контракту воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В.".
Детали: В Нацгвардии отметили, что военнослужащие находились в отпуске, который был им предоставлен после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС.
Предыстория:
- Около 1:00 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ" 7 человек.
- Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
- Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- Впоследствии стало известно, что среди погибших – бывшие участники АТО и волонтеры.
Украинская правда