Нацгвардия назвала имена трех убитых на Житомирщине

Национальная гвардия подтвердила, что трое из семи погибших во время ночной стрельбы в Житомирской области, являются ее военнослужащими.

Источник: Национальная гвардия Украины в Facebook

Дословно: "Среди погибших есть и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В этой страшной трагедии погиб военнослужащий по контракту Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В. С., а также 2 военнослужащих по контракту воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В. Л. и старший солдат Москалец А. В.".

Детали: В Нацгвардии отметили, что военнослужащие находились в отпуске, который был им предоставлен ​​после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС.

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