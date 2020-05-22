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Кернес оголосив точний час запуску харківського метро

П'ятниця, 22 травня 2020, 16:11

Метрополітен Харкова відновить роботу після простою через карантин о 5:30 ранку в понеділок, 25 травня.

Джерело: мер міста Геннадій Кернес в Telegram

Пряма мова: "Шановні харків'яни! У зв'язку з ослабленням карантину і на підставі Постанови Кабінету Міністрів України, харківський метрополітен починає свою роботу о 5:30 ранку 25 травня".

Деталі: Мер нагадав, щоб харків'яни дотримувалися санітарних норм в громадському транспорті.

Нагадаємо: Уряд ще більше послабив карантин з 22 травня, дозволивши, серед іншого, запускати метро. Однак, як заявив МОЗ, станом на 22 травня 11 областей України не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень. Серед них Київська та Дніпропетровська, в обласних центрах яких є метрополітен. Харківська область в цей список не потрапила.

У відповідь на цю звістку мер Києва Віталій Кличко попросив Кабмін все ж дозволити місту запустити метро і наземний транспорт.

Українська правда
Теми: ХарківКернесметрокарантин


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