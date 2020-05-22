Кернес объявил точное время запуска харьковского метро

Метрополитен Харькова возобновит работу после простоя из-за карантина в 5:30 утра в понедельник, 25 мая.

Источник: мэр города Геннадий Кернес в Телеграм

Прямая речь: "Уважаемые харьковчане! В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 утра 25 мая".

Детали: Мэр напомнил, чтобы харьковчане придерживались санитарных норм в общественном транспорте.

Напомним: Правительство еще больше ослабило карантин с 22 мая, позволив, среди прочего, запускать метро. Однако, как заявил Минздрав, по состоянию на 22 мая 11 областей Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений. Среди них Киевская и Днепропетровская, в областных центрах которых есть метрополитен. Харьковская область в этот список не попала.

В ответ на это известие мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабмин все же разрешить городу запустить метро и наземный транспорт.