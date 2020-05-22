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Філатов заявив, що ідею "партії мерів" закидають з офісу Зеленського

П'ятниця, 22 травня 2020, 17:04

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що ідея створення "партії мерів" нежиттєздатна і що її "закидають" технологи Офісу президента.

Джерело: інтерв'ю Філатова "Радіо НВ"

Пряма мова: "Я думаю, що "партія мерів" як партія лідерів місцевого самоврядування, які об'єдналися за професійною ознакою, — це нежиттєздатний проєкт. Неможливо зробити партію пенсіонерів, мерів, булочників або токарів-фрезерувальників. Це неправильно.

Ба більше, я вважаю, що саму ідеологему (або міфологему) "партії мерів" закидають в масову свідомість в тому числі технологи Офісу президента, для того щоб її з нальотом дискредитувати".

Деталі: Водночас Філатов вважає, що у суспільства існує "затребуваність" на існування подібної політичної сили.

За його словами, така партія має стати загальнонаціональною і об'єднати не тільки мерів, а й голів об'єднаних територіальних громад, лідерів громадської думки і "активних людей".

За оцінками Філатова, 30-40% виборців могли б віддати свої голоси за подібну партію.

Теми: Філатовмісцева владаОфіс президента


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