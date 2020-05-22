Філатов заявив, що ідею "партії мерів" закидають з офісу Зеленського

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що ідея створення "партії мерів" нежиттєздатна і що її "закидають" технологи Офісу президента.

Джерело: інтерв'ю Філатова "Радіо НВ"

Пряма мова: "Я думаю, що "партія мерів" як партія лідерів місцевого самоврядування, які об'єдналися за професійною ознакою, — це нежиттєздатний проєкт. Неможливо зробити партію пенсіонерів, мерів, булочників або токарів-фрезерувальників. Це неправильно.

Ба більше, я вважаю, що саму ідеологему (або міфологему) "партії мерів" закидають в масову свідомість в тому числі технологи Офісу президента, для того щоб її з нальотом дискредитувати".

Деталі: Водночас Філатов вважає, що у суспільства існує "затребуваність" на існування подібної політичної сили.

За його словами, така партія має стати загальнонаціональною і об'єднати не тільки мерів, а й голів об'єднаних територіальних громад, лідерів громадської думки і "активних людей".

За оцінками Філатова, 30-40% виборців могли б віддати свої голоси за подібну партію.

Що передувало: Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що між міськими головами українських міст ходять розмови про створення "партії мерів".

18 травня міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що дійсно веде перемовини щодо створення політичної сили за участі мерів інших міст.

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