Филатов заявил, что идею "партии мэров" забрасывают из офиса Зеленского

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что идея создания "партии мэров" нежизнеспособна и ее "забрасывают" технологи Офиса президента.

Источник: интервью Филатова "Радио НВ"

Прямая речь: "Я думаю, что "партия мэров" как партия лидеров местного самоуправления, которые объединились по профессиональному признаку, - это нежизнеспособный проект. Невозможно сделать партию пенсионеров, мэров, булочников или токарей-фрезеровщиков. Это неправильно.

Более того, я считаю, что эту идеологему (или мифологему) "партии мэров" забрасывают в массовое сознание в том числе технологи Офиса президента, для того чтобы ее с налетом дискредитировать".

Детали: В то же время Филатов считает, что у общества существует "востребованность" на существование подобной политической силы.

По его словам, такая партия должна стать общенациональной и объединить не только мэров, но и глав объединенных территориальных общин, лидеров общественного мнения и "активных людей".

По оценкам Филатова, 30-40% избирателей могли бы отдать свои голоса за подобную партию.

Что предшествовало: Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании "партии мэров".

18 мая мэр столицы Виталий Кличко заявил, что действительно ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров других городов.

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