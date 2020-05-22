Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Филатов заявил, что идею "партии мэров" забрасывают из офиса Зеленского

Пятница, 22 мая 2020, 17:04
Филатов заявил, что идею партии мэров забрасывают из офиса Зеленского

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что идея создания "партии мэров" нежизнеспособна и ее "забрасывают" технологи Офиса президента.

Источник: интервью Филатова "Радио НВ"

Прямая речь: "Я думаю, что "партия мэров" как партия лидеров местного самоуправления, которые объединились по профессиональному признаку, - это нежизнеспособный проект. Невозможно сделать партию пенсионеров, мэров, булочников или токарей-фрезеровщиков. Это неправильно.

Более того, я считаю, что эту идеологему (или мифологему) "партии мэров" забрасывают в массовое сознание в том числе технологи Офиса президента, для того чтобы ее с налетом дискредитировать".

Детали: В то же время Филатов считает, что у общества существует "востребованность" на существование подобной политической силы.

По его словам, такая партия должна стать общенациональной и объединить не только мэров, но и глав объединенных территориальных общин, лидеров общественного мнения и "активных людей".

По оценкам Филатова, 30-40% избирателей могли бы отдать свои голоса за подобную партию.

Что предшествовало: Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании "партии мэров".

18 мая мэр столицы Виталий Кличко заявил, что действительно ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров других городов.

Читать также: Четыре штабы "Слуги народа": как организована подготовка к местным выборам в Зеленского

"Украинская правда" в Threads

Темы: Филатовместная властьОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Филатов
В Днепре в результате обстрела РФ погибли женщина и 3-летний ребенок – мэр
Отстранение Атрошенко – это избирательность и несправедливость – Филатов
Гражданством Корбана занимался не Зеленский или Ермак – Филатов
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: