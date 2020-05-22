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Екснардепу Березкіну обрали запобіжний захід – майже мільйон застави

П'ятниця, 22 травня 2020, 20:33
Екснардепу Березкіну обрали запобіжний захід – майже мільйон застави

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому нардепу Станіславу Березкіну, який підозрюється в незаконному отриманні компенсації за житло, запобіжний захід у вигляді 937 тисяч гривень застави.

Джерело: повідомлення суду у Facebook

Деталі: Таким чином суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро.

На народного депутата 8-го скликання покладено також процесуальні обов’язки:

  • повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками;
  • здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Нагадаємо: Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Березкіну, який був у групах "Відродження" і "Воля народу", про підозру у зловживанні владою за отримання незаконної компенсації за житло.

Березкіна підозрюють в тому, що він незаконно отримав компенсацію за винайм житла в ДП "Готельний комплекс "Київ" у розмірі понад 937 тисяч гривень.

Слідство встановило, що попри наявність власного житла у центрі столиці, Березкін отримав право користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ".

Вказаний ексдепутат є підозрюваним у ще одній справі – щодо розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку.

Українська правда
Теми: Верховна Радакриміналсуд
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