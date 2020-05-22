Усі розділи
Укр / Рус

Екснардепу Березкіну обрали запобіжний захід – майже мільйон застави

П'ятниця, 22 травня 2020, 20:33

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому нардепу Станіславу Березкіну, який підозрюється в незаконному отриманні компенсації за житло, запобіжний захід у вигляді 937 тисяч гривень застави.

Джерело: повідомлення суду у Facebook

Деталі: Таким чином суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро.

На народного депутата 8-го скликання покладено також процесуальні обов’язки:

  • повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками;
  • здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Нагадаємо: Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Березкіну, який був у групах "Відродження" і "Воля народу", про підозру у зловживанні владою за отримання незаконної компенсації за житло.

Березкіна підозрюють в тому, що він незаконно отримав компенсацію за винайм житла в ДП "Готельний комплекс "Київ" у розмірі понад 937 тисяч гривень.

Слідство встановило, що попри наявність власного житла у центрі столиці, Березкін отримав право користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ".

Вказаний ексдепутат є підозрюваним у ще одній справі – щодо розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку.

Українська правда
Теми: Верховна Радакриміналсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапиСиноптики розповіли, коли прийде потепління

Зеленський відповів на петицію із закликом забрати Київську лавру в УПЦ МП

Справа Шеремета: слідство щодо ймовірних виконавців завершене

фото Нацгвардія назвала імена трьох убитих на Житомирщині

Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати

відеоУ Пакистані розбився пасажирський літак

Усі головні новини...
Верховна Рада
"З усією повагою до українських жінок". Як Україна роками не ратифіковує Стамбульську конвенцію
10-15 нардепів перехворіли коронавірусом – Разумков
Рада планує вернутись до роботи 2 червня: COVID-19 у нардепів немає
Останні новини
20:50
Муждабаєва визнали терористом у Росії
20:33
Екснардепу Березкіну обрали запобіжний захід – майже мільйон застави
20:20
На Дніпропетровщині дозволили послабити карантин
20:12
НАТО закликав РФ припинити вибіркове виконання Договору з відкритого неба
19:59
НБУ визначився з курсом гривні на вихідні
19:54
мапиСиноптики розповіли, коли прийде потепління
19:41
Коронавірус в Італії: активних випадків вже менше 60 тисяч
19:39
За травень ціна газу для населення знизилась ще на 21%: у Нафтогазі пояснили причину
19:34
Справа Шеремета: прокурори вимагають для Дугарь заставу у 168 тисяч – адвокат
19:24
Зеленський відповів на петицію із закликом забрати Київську лавру в УПЦ МП
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!