Экс-нардепу Березкину избрана мера пресечения – почти миллион залога

Высший антикоррупционный суд назначил бывшему нардепу Станиславу Березкину, который подозревается в незаконном получении компенсации за жилье, меру пресечения в виде 937 тысяч гривен залога.

Источник: сообщение суда в Facebook

Детали: Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро.

На народного депутата 8-го созыва возложены также процессуальные обязанности:

сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями;

сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Напомним: Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Березкину, который был в группах "Видродження" и "Воля народа", о подозрении в злоупотреблении властью за получение незаконной компенсации за жилье.

Березкина подозревают в том, что он незаконно получил компенсацию за съем жилья в гостиничном комплексе "Киев" в размере более 937 тысяч гривен.

Следствие установило, что несмотря на наличие собственного жилья в центре столицы, Березкин получил право пользования гостиничным номером.

Указанный экс-депутат является подозреваемым по еще одному делу - о хищении 20 млн долларов Ощадбанка.