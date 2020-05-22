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Экс-нардепу Березкину избрана мера пресечения – почти миллион залога

Пятница, 22 мая 2020, 20:33
Экс-нардепу Березкину избрана мера пресечения – почти миллион залога

Высший антикоррупционный суд назначил бывшему нардепу Станиславу Березкину, который подозревается в незаконном получении компенсации за жилье, меру пресечения в виде 937 тысяч гривен залога.

Источник: сообщение суда в Facebook

Детали: Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро.

На народного депутата 8-го созыва возложены также процессуальные обязанности:

  • сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями;
  • сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Напомним: Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Березкину, который был в группах "Видродження" и "Воля народа", о подозрении в злоупотреблении властью за получение незаконной компенсации за жилье.

Березкина подозревают в том, что он незаконно получил компенсацию за съем жилья в гостиничном комплексе "Киев" в размере более 937 тысяч гривен.

Следствие установило, что несмотря на наличие собственного жилья в центре столицы, Березкин получил право пользования гостиничным номером.

Указанный экс-депутат является подозреваемым по еще одному делу - о хищении 20 млн долларов Ощадбанка.

Украинская правда
Темы: Верховная Радакриминалсуд
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