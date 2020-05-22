Экс-нардепу Березкину избрана мера пресечения – почти миллион залога
Высший антикоррупционный суд назначил бывшему нардепу Станиславу Березкину, который подозревается в незаконном получении компенсации за жилье, меру пресечения в виде 937 тысяч гривен залога.
Источник: сообщение суда в Facebook
Детали: Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро.
На народного депутата 8-го созыва возложены также процессуальные обязанности:
- сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями;
- сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.
Напомним: Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Березкину, который был в группах "Видродження" и "Воля народа", о подозрении в злоупотреблении властью за получение незаконной компенсации за жилье.
Березкина подозревают в том, что он незаконно получил компенсацию за съем жилья в гостиничном комплексе "Киев" в размере более 937 тысяч гривен.
Следствие установило, что несмотря на наличие собственного жилья в центре столицы, Березкин получил право пользования гостиничным номером.
Указанный экс-депутат является подозреваемым по еще одному делу - о хищении 20 млн долларов Ощадбанка.