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Ще з двох областей зняли заборону на пом’якшення карантину

П'ятниця, 22 травня 2020, 21:01

Міністерство охорони здоров’я видалило Миколаївську та Хмельницьку області зі списку регіонів, які не готові до 2-го етапу послаблення карантину в Україні.

Джерело: сайт МОЗ з показниками готовності областей до 2-го етапу виходу з карантину

Деталі: Все ще не готові знімати карантинні обмеження 8 регіонів – Волинська, Донецька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська та Київська області, а також місто Київ.

У цих регіонах або велика кількість хворих, або висока завантаженість ліжко-місць у лікарнях, або низьке охоплення населення тестуванням на коронавірус.

 

Нагадаємо: Станом на ранок 22 травня 11 областей України і Київ були не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.

Увечері стало відомо, що в цьому переліку вже немає Дніпропетровщини.

Українська правда
Теми: карантинМОЗрегіони


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