Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще з двох областей зняли заборону на пом’якшення карантину

П'ятниця, 22 травня 2020, 21:01
Ще з двох областей зняли заборону на пом’якшення карантину

Міністерство охорони здоров’я видалило Миколаївську та Хмельницьку області зі списку регіонів, які не готові до 2-го етапу послаблення карантину в Україні.

Джерело: сайт МОЗ з показниками готовності областей до 2-го етапу виходу з карантину

Деталі: Все ще не готові знімати карантинні обмеження 8 регіонів – Волинська, Донецька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська та Київська області, а також місто Київ.

У цих регіонах або велика кількість хворих, або висока завантаженість ліжко-місць у лікарнях, або низьке охоплення населення тестуванням на коронавірус.

 

Нагадаємо: Станом на ранок 22 травня 11 областей України і Київ були не готові перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.

Увечері стало відомо, що в цьому переліку вже немає Дніпропетровщини.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинМОЗрегіони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
Усі новини...
Реклама: