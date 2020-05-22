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Еще с двух областей сняли запрет на смягчение карантина

Пятница, 22 мая 2020, 21:01

Министерство здравоохранения удалило Николаевскую и Хмельницкую области из списка регионов, которые не готовы ко 2-му этапу ослабления карантина в Украине.

Источник: сайт Минздрава с показателями готовности областей ко 2-му этапу выхода из карантина

Детали: Все еще не готовы снимать карантин 8 регионов - Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская области, а также город Киев.

В этих регионах либо большое количество больных, либо высокая загруженность койко-мест в больницах, либо низкий охват населения тестированием на коронавирус.

Напомним: По состоянию на утро 22 мая 11 областей Украины и Киев были не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина, введенных в связи с коронавирусом.

Вечером стало известно, что в этом перечне уже нет Днепропетровской области.

Украинская правда
Темы: карантинМинздраврегионы


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