Еще с двух областей сняли запрет на смягчение карантина

Министерство здравоохранения удалило Николаевскую и Хмельницкую области из списка регионов, которые не готовы ко 2-му этапу ослабления карантина в Украине.

Источник: сайт Минздрава с показателями готовности областей ко 2-му этапу выхода из карантина

Детали: Все еще не готовы снимать карантин 8 регионов - Волынская, Донецкая, Луганская, Полтавская, Ровенская, Черновицкая, Закарпатская и Киевская области, а также город Киев.

В этих регионах либо большое количество больных, либо высокая загруженность койко-мест в больницах, либо низкий охват населения тестированием на коронавирус.

Напомним: По состоянию на утро 22 мая 11 областей Украины и Киев были не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина, введенных в связи с коронавирусом.

Вечером стало известно, что в этом перечне уже нет Днепропетровской области.