Голова бюджетного комітету заразився коронавірусом – нардеп
П'ятниця, 22 травня 2020, 22:49
Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що його колега із монобільшості Юрій Арістов захворів на COVID-19.
Джерело: Гончаренко у Telegram
Пряма мова Гончаренка: "Глава бюджетного комітету депутат Арістов ("Слуга народу") захворів COVID-19".
Деталі: Арістов є головою Комітету парламенту з питань бюджету, №42 у провладній партії.
Нагадаємо: 22 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що від 10 до 15 народних депутатів перехворіли коронавірусною хворобою COVID-19.
Передісторія:
- 6 квітня нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомляв, що коронавірус виявили у 8-ми парламентарів: Сергій Шахоа із групи "Довіра"; Олександр Лукашев, Віталій Борт та Ігор Кисельов із ОПЗЖ; Руслан Горбенко й Володимир Ватрас зі "Слуги народу"; позафракційні Сергій Рудик та Ганна Скороход.
- При цьому з хворою Скороход контактували 7 нардепів: Гео Лерос, Ігор Васильківський, Олександр Санченко та Ольга Саладуха зі "Слуги народу"; Володимир В'ятрович, Ніна Южаніна та Ахтем Чийгоз із "Європейської солідарності".
Українська правда