Голова бюджетного комітету заразився коронавірусом – нардеп

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що його колега із монобільшості Юрій Арістов захворів на COVID-19.

Джерело: Гончаренко у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Глава бюджетного комітету депутат Арістов ("Слуга народу") захворів COVID-19".

Деталі: Арістов є головою Комітету парламенту з питань бюджету, №42 у провладній партії.

Нагадаємо: 22 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що від 10 до 15 народних депутатів перехворіли коронавірусною хворобою COVID-19.

Передісторія: