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Голова бюджетного комітету заразився коронавірусом – нардеп

П'ятниця, 22 травня 2020, 22:49

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що його колега із монобільшості Юрій Арістов захворів на COVID-19.

Джерело: Гончаренко у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Глава бюджетного комітету депутат Арістов ("Слуга народу") захворів COVID-19".

Деталі: Арістов є головою Комітету парламенту з питань бюджету, №42 у провладній партії.

Нагадаємо: 22 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що від 10 до 15 народних депутатів перехворіли коронавірусною хворобою COVID-19.

Передісторія:

  • 6 квітня нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомляв, що коронавірус виявили у 8-ми парламентарів: Сергій Шахоа із групи "Довіра"; Олександр Лукашев, Віталій Борт та Ігор Кисельов із ОПЗЖ; Руслан Горбенко й Володимир Ватрас зі "Слуги народу"; позафракційні Сергій Рудик та Ганна Скороход.
  • При цьому з хворою Скороход контактували 7 нардепів: Гео Лерос, Ігор Васильківський, Олександр Санченко та Ольга Саладуха зі "Слуги народу"; Володимир В'ятрович, Ніна Южаніна та Ахтем Чийгоз із "Європейської солідарності".

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяВерховна Рада


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