Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова бюджетного комітету заразився коронавірусом – нардеп

П'ятниця, 22 травня 2020, 22:49
Голова бюджетного комітету заразився коронавірусом – нардеп

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що його колега із монобільшості Юрій Арістов захворів на COVID-19.

Джерело: Гончаренко у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Глава бюджетного комітету депутат Арістов ("Слуга народу") захворів COVID-19".

Деталі: Арістов є головою Комітету парламенту з питань бюджету, №42 у провладній партії.

Нагадаємо: 22 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що від 10 до 15 народних депутатів перехворіли коронавірусною хворобою COVID-19.

Передісторія:

  • 6 квітня нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомляв, що коронавірус виявили у 8-ми парламентарів: Сергій Шахоа із групи "Довіра"; Олександр Лукашев, Віталій Борт та Ігор Кисельов із ОПЗЖ; Руслан Горбенко й Володимир Ватрас зі "Слуги народу"; позафракційні Сергій Рудик та Ганна Скороход.
  • При цьому з хворою Скороход контактували 7 нардепів: Гео Лерос, Ігор Васильківський, Олександр Санченко та Ольга Саладуха зі "Слуги народу"; Володимир В'ятрович, Ніна Южаніна та Ахтем Чийгоз із "Європейської солідарності".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
Усі новини...
Реклама: