Глава бюджетного комитета заразился коронавирусом – нардеп
Пятница, 22 мая 2020, 22:49
Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что его коллега из монобольшинства Юрий Аристов заболел COVID-19.
Источник: Гончаренко в Telegram
Прямая речь Гончаренко: "Глава бюджетного комитета депутат Аристов ("Слуга народа") заболел COVID-19".
Детали: Аристов является председателем Комитета парламента по вопросам бюджета, №42 в "Слуге народа".
Напомним: 22 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от 10 до 15 народных депутатов переболели коронавирусной болезнью COVID-19.
Предыстория:
- 6 апреля нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщал, что коронавирус обнаружили у 8-ми парламентариев: Сергей Шахов из группы "Доверие"; Александр Лукашев, Виталий Борт и Игорь Киселев из ОПЗЖ; Руслан Горбенко и Владимир Ватрас из "Слуги народа"; внефракционные Сергей Рудык и Анна Скороход.
- При этом с больной Скороход контактировали 7 нардепов: Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха из "Слуги народа"; Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз из "Европейской солидарности".