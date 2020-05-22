Глава бюджетного комитета заразился коронавирусом – нардеп

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что его коллега из монобольшинства Юрий Аристов заболел COVID-19.

Источник: Гончаренко в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "Глава бюджетного комитета депутат Аристов ("Слуга народа") заболел COVID-19".

Детали: Аристов является председателем Комитета парламента по вопросам бюджета, №42 в "Слуге народа".

Напомним: 22 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от 10 до 15 народных депутатов переболели коронавирусной болезнью COVID-19.

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