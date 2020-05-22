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Глава бюджетного комитета заразился коронавирусом – нардеп

Пятница, 22 мая 2020, 22:49
Глава бюджетного комитета заразился коронавирусом – нардеп

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что его коллега из монобольшинства Юрий Аристов заболел COVID-19.

Источник: Гончаренко в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "Глава бюджетного комитета депутат Аристов ("Слуга народа") заболел COVID-19".

Детали: Аристов является председателем Комитета парламента по вопросам бюджета, №42 в "Слуге народа".

Напомним: 22 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от 10 до 15 народных депутатов переболели коронавирусной болезнью COVID-19.

Предыстория:

  • 6 апреля нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщал, что коронавирус обнаружили у 8-ми парламентариев: Сергей Шахов из группы "Доверие"; Александр Лукашев, Виталий Борт и Игорь Киселев из ОПЗЖ; Руслан Горбенко и Владимир Ватрас из "Слуги народа"; внефракционные Сергей Рудык и Анна Скороход.
  • При этом с больной Скороход контактировали 7 нардепов: Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха из "Слуги народа"; Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз из "Европейской солидарности".

Темы: коронавирусэпидемияВерховная Рада
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